Лусака, , 15:41 — REGNUM В ноябре дефицит электроэнергии в Замбии увеличился до 810 мегаватт (МВт) с примерно 750 МВт в сентябре 2019 года. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение государственной энергетической компании Замбии (Zesco).

На брифинге, прошедшем в четверг, 12 декабря, стратегический директор Zesco Патрик Мвила заявил, что компания планирует «добавить к сети» более 700 МВт к концу следующего года за счет ввода в эксплуатацию новых электростанций.

В соответствии с его заявлением, на фоне уменьшения уровня воды в плотине Кариба компания вынуждена быстро вводить в эксплуатацию новые электростанции.

«Мы достигли уровня, на котором мы исчерпали наши водные ресурсы на плотине Кариба», — сказал Мвила.

По информации журналистов агентства, Замбия, второй производитель меди в Африке, столкнулась с резким сокращением поступлений гидроэнергии из-за сильной засухи, которая охватила юг Африки во второй раз менее чем за пять лет. Как сообщают эксперты, продолжительный засушливый сезон в основном вызван изменениями климата.

Напомним, что в сентябре власти Замбии заявили, что намерены импортировать 300 МВт электроэнергии у государственной южноафриканской энергетической компании Eskom, которая, однако, сама столкнулась с проблемами генерации электроэнергии, и на этой неделе осуществила наиболее масштабные отключения электроэнергии в ЮАР за десятилетие.

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