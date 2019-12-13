Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Российский бизнесмен Роман Абрамович стал первым в рейтинге компании LexisNexis по числу упоминаний российских бизнесменов из списка Forbes в англоязычных средствах массовой информации в 2019 году.

Экспертами компании было изучено количество упоминаний 89 бизнесменов из России, находящихся в списке журнала Forbes.

Роман Абрамович стал первым номеров в данном рейтинге, так как он упоминается в 9684 публикациях, половина из которых — британские. При этом отмечается, что имя Абрамовича упоминается в связи с футболом, так как он владеет лондонским футбольным клубом «Челси».

На втором месте идет Олег Дерипаска, который упомянут в 4735 публикациях и о нем также писал в связи с частичной отменой санкций США и по причине новостей, связанных с возможностью лишения его кипрского гражданства.

Третьим в рейтинге стал Михаил Фридман, упоминаемый в 2894 публикациях. При этом суммарное количество публикаций о бизнесменах первой тройки рейтинга превышает количество публикаций о других его участниках, которых в рейтинге 20 человек.

Также в десятку наиболее упоминаемых в англоязычных СМИ вошли российские бизнесмены Вагит Алекперов, Виктор Вексельберг, Павел Дуров, Михаил Прохоров, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер и Алишер Усманов.