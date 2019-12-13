Нью-Йорк, США, , 15:03 — REGNUM Журнал Time в конце года по традиции называется наиболее ярких и успешных деятелей в той или иной области. Так в престижном конкурсе на бизнес-персону года в 2019 году победу одержал президент и CEO компании The Walt Disney Боб Айгер.

Главным достижением американского предпринимателя в 2019 году следует считать поглощение прямого конкурента в мире киноиндустрии студии Fox.

Также необычайно успешным и прибыльным 2019 год был в сфере проката своей продукции. Так «Мстители: Финал» вообще установили абсолютный рекорд, собрав 2,7 млрд долларов. Больше миллиарда принесли «Король Лев» (1,6 млрд), «Человек-паук: Вдали от дома» (1,1 млрд), «Капитан Марвел» (1,1 млрд) и «История игрушек 4» (1,07 млрд).Таким, образом впервые в своей истории сборы фильмов Disney перевалили за 10 млрд долларов.