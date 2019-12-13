Калуга, , 15:48 — REGNUM В Калужской области сократилась численность привлекаемых в регион иностранных работников с 2289 единиц в 2016 году до 1015 в 2019 году. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства труда и социальной защиты.

Ежемесячно в области определяется потребность в иностранной рабочей силе. При рассмотрении заявок работодателей о потребности в трудовых мигрантах межведомственной областной комиссией по вопросам привлечения и использования иностранных работников учитывается соблюдение работодателями трудового, налогового, миграционного законодательства, а также законодательства в сфере занятости. В частности, принимается в расчёт решение глав муниципальных образований о целесообразности привлечения иностранных работников и предоставление работодателями гарантий жилищного обустройства.

Одновременно за 11 месяцев 2019 года сотрудниками УМВД России по Калужской области проведено 1846 мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. По результатам проверок направлено 928 представлений о неразрешении въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, принято 613 решений о сокращении срока временного пребывания.

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