Бишкек, , 14:59 — REGNUM Экспорт товаров из Киргизии в январе — октябре 2019 года увеличился на 14,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года и достиг $1 млрд 563,6 млн (98 млрд 860 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 13 декабря.

Одновременно с этим объем импорта товаров в республику снизился на 7,2% и составил $4 млрд 59,1 млн (256 млрд 640 млн рублей)

Увеличение поставок киргизстанской продукции за рубеж обусловлено увеличением объемов экспорта золота — в 1,6 раза, табака и табачных изделий — в 2,4 раза, мяса и мясных субпродуктов — в 2,1 раза, удобрений — в 1,7 раза, керамических изделий — в 1,7 раза, овощей — в 1,5 раза, фруктов и орехов — на 39,1%, цемента — на 37,2%, руды и концентратов драгоценных металлов — на 17,6%.

Снижение же поступлений импортных товаров вызвано уменьшением ввоза изделий из кожи — в 2,3 раза, предметов одежды и принадлежностей к ней — в 1,8 раза, обуви — в 1,5 раза, химических нитей и волокон — на 27,9%, сахара и кондитерских изделий — на 25,6%, нефти и нефтепродуктов — на 19,4%, пластмассы и изделий из нее — на 11%, резины и изделий из нее — на 7,8%.

По итогам отчетного периода дефицит торгового баланса составил $2 млрд 495,5 млн (157 млрд 780 млн рублей), что меньше прошлогоднего показателя на 17%.

В правительстве отмечают, что этого удалось добиться, в том числе, за счет увеличения объема импортозамещающих производств.

Так, производство текстиля в Киргизии увеличилось на 20,4%, благодаря чему его импорт сократился на 16,4% или на $2,7 млн (171 млн рублей). Производство изделий из кожи возросло на 7,4%, а их импорт упал в 2,3 раза или на $30,1 млн (1 млрд 903 млн рублей). Производство цемента увеличилось на 6,3%, а его импорт снизился на 3,6% или на $505 тысяч (32 млн рублей).