Киев, , 14:58 — REGNUM Дешевле всего картофель на Украине стоит в Галичине, т. е. во Львовской и Тернопольской областях страны.

Об этом свидетельствуют обнародованные 13 декабря данные Государственной службы статистики, ведомство анализирует цены на картофель в ноябре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Самой высокой на Украине средняя потребительская цена на картофель была в подконтрольной Киев части Донбасса — бывшей Донецкой (16,73 грн, т. е. $0,7 за кг) и бывшей Луганской областях (15,32 грн).

Во Львовской области картофель стоит существенно дешевле — 12,48 грн за кг, в Тернопольской — 12,79 грн за кг. Ведомство не уточняет, едят ли на Западной Украины импортный картофель или местный.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2019 года на Украину было ввезено рекордные 46 тыс. тонн картофеля, в основном — из России.

«Ситуация остаётся плачевной — пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продаётся в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках», — заявляли эксперты отрасли.

Специалисты отмечают, что по разным причинам — плохая погода, снижение посевных площадей — урожайность картофеля на Украине в нынешнем году уменьшилась как минимум на треть.