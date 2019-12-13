Москва, , 14:56 — REGNUM Прорыв в торговых спорах США и Китая долгожданен и крайне позитивен для глобальных финансовых и сырьевых рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт группы компаний «ФИНАМ», комментируя заявление Трампа о договорённостях по торговой сделке с КНР.

«Но поскольку подписи на документах еще не стоят, о заключении торгового договора между двумя крупнейшими мировыми экономиками говорить еще рано.

Рынки ждут встречи торгового представителя Белого дома Роберта Лайтхайзера и китайского посла в Вашингтоне Цуй Тянькайя, которые, как ожидается, 15 декабря могут подписать проект торговой сделки.

Однако даже при реализации так называемой первой фазы торгового соглашения точку в этой истории ставить рано.

Если действующий президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, конфликт между Вашингтоном и Пекином может разгореться с новой силой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось «очень близко» подойти к тому, чтобы заключить торговую сделку с Китаем.

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