Москва, 13 декабря 2019, 15:00 — REGNUM Серийный выпуск автомобилей представительского и высшего класса Aurus начнется в первом квартале 2021 года. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам посещения завода главой министерства Денисом Мантуровым.
В ведомстве также сообщили, что выпуск российских автомобилей будет производиться по полному циклу и будет включать в себя штамповочное производство, производство моторов, цех сборки, цех окраски и цех сварки.
Напомним, в ноябре на международной выставке China International Import Expo в Шанхае был представлен уникальный черно-белый седан Aurus Senat.
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