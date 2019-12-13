Москва, , 15:00 — REGNUM Серийный выпуск автомобилей представительского и высшего класса Aurus начнется в первом квартале 2021 года. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам посещения завода главой министерства Денисом Мантуровым.

В ведомстве также сообщили, что выпуск российских автомобилей будет производиться по полному циклу и будет включать в себя штамповочное производство, производство моторов, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

Напомним, в ноябре на международной выставке China International Import Expo в Шанхае был представлен уникальный черно-белый седан Aurus Senat.

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