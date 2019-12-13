Душанбе, , 14:53 — REGNUM В своём новом докладе госдеп США озвучил главные причины, препятствующие росту иностранных инвестиций в экономику Таджикистана: авторитарная политика правительства страны, географическая изолированность, бюрократические преграды, коррупция, недостаточная работа банковского сектора.

Авторы доклада отметили, что непрозрачная налоговая система и постоянные необоснованные проверки бизнеса подрывают инвестиционный климат страны.

В докладе говорится, что инвесторы, вкладывающие свои денежные средства в развитие бизнеса в Таджикистане все чаще стали жаловаться европейским и американским чиновникам на Налоговый комитет. По их словам, сотрудники ведомства для увеличения налоговых сборов «произвольно применяют Налоговый кодекс». По мнению потенциальных инвесторов, основным сдерживающим фактором являются не высокие налоги, а неопределенность в системе.

Также авторы документа подчеркнули, что судебная система Таджикистана непрозрачна, а работа исполнительной власти оставляет желать лучшего.

Так, для получения разрешения и лицензии на работу иностранные инвесторы должны пройти сложный путь в бюрократической, зачастую коррумпированной, системе.

Специалисты отметили, что помимо государственных инвестиций правительство Таджикистана для реализации различных социальных проектов привлекает также зарубежные займы от России, Ирана, Китая. При этом последний стал крупнейшим инвестором страны, вложив в экономику за последние десять лет более 2,25 млрд долл.