Москва, , 14:54 — REGNUM Дилеры немецкого автопроизводителя BMW приступили к реализации модели X6 нового поколения. Об этом 13 декабря сообщается на сайте SpeedMe.

Официальная премьера BMW X6 нового поколения прошла еще в июле 2019 года, тогда же компания объявила и рублевые цены на авто. На старте продаж новый Х6 в России будет стоить от 5,42 млн до 6,77 млн рублей, в зависимости от комплектации (всего их четыре).

От предыдущей версии новый BMW X6 отличается специальной подсветкой радиаторной решетки, лазерными фарами Laserlight с дальностью 500 метров и более прозрачной панорамной крышей с 15 тыс. светодиодных ламп. Уже в начальной комплектации для X6 доступна технологичная пневматическая подвеска.

Базовая версия BMW X6 xDrive30d оснащена шестицилиндровым дизельным мотором мощностью 249 «лошадей».

Самая мощная комплектация модели BMW X6 M50i имеет 530-сильный мотор V8 рабочим объёмом 4,4 л. Кроме того, эта версия оснащена адаптивной М подвеской Dynamic Damper Control и М выхлопом. «Обуто» авто в 21-дюймовые колесные диски.

Ранее в связи с подорожанием утилизационного сбора в 2020 году в РФ компания BMW Group Россия приняла решение поднять стоимость почти всех своих моделей на 2% с начала 2020 года.

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