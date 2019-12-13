Москва, , 14:27 — REGNUM Германия является одним из главных бенефициаров от запуска и эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». Мало того, что крупнейшая европейская экономика в значительной мере нуждается в относительно недорогом российском газе, так еще и сам газопровод приходит по дну Балтийского моря именно в Германию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя призывы Германии к США отказаться от санкций против «Северного потока — 2».

«А далее эта страна фактически будет являться диспетчером, распределяющим газовые потоки по иным получателям. Так что роль Германии во всей этой системе крайне важна и с экономической и с политической точки зрения.

США же всяческими способами пытаются навязать Европе свой сжиженный природный газ, который заметно дороже. И ради этого призывают европейских партнеров вводить всяческие ограничения против России и российских проектов.

Тут не надо искать политику, так как первопричины вполне очевидны — это деньги и интересы американских олигархов в том, чтобы навязать свою продукцию другим странам.

Европейцы, насколько это возможного, сопротивляются такому давлению, считая, что это грубое вмешательство в их внутреннюю политику.

При чем, наиболее последовательным сторонником запуска «Северного потока — 2» по описанным выше причинам является, конечно, Германия. На сегодняшний момент строительство газопровода уже практически закончено и с высокой вероятностью «труба» начнет работать в срок, поставляя российский газ в Европу», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия призывает США не утверждать бюджет страны, в который уже заложены санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

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