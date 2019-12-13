Ульяновск, , 14:18 — REGNUM В Ульяновской области могут попасть под запрет платные парковки на придомовых территориях и возле социальных учреждений. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Члены регионального правительства поддержали законопроект по легализации рынка платных парковок в регионе. В его основу лёг опыт Владимирской, Новосибирской, Самарской областей и Татарии. Согласно проекту, он устанавливает запрет на платные парковки на придомовых территориях многоквартирных домов, возле социальных учреждений и территорий, прилегающих к спортивным объектам, образовательным, медицинским и культурным организациям, возле зданий органов власти. Также под запрет могут попасть земельные участки, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

Власти подчёркивают, что это «серьёзный шаг по легализации теневого бизнеса»: в частности, в Ульяновске под ликвидацию попадает 70 незаконных платных парковок, большинство из которых находятся на придомовых территориях.

Документ направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Ульяновской области. В случае принятия он вступит в силу в I квартале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области буду усилены меры по повышению качества благоустройства территорий. Речь идёт об установлении сроков реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние дворов и территорий — данная работа должна быть завершена в 2020 году до 1 ноября. В частности, муниципальным образованиям рекомендовано до начала 2020 года утвердить дизайн-проекты благоустройства на предстоящий год, до 1 марта 2020 года должны быть подготовлены техническое задание, сметы и экспертное заключение по проектно-сметной документации, до 1 мая — заключить контракты на благоустройство общественных пространств.

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