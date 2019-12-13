Москва, , 14:13 — REGNUM Вероятнее всего, решение ЕС о продлении санкций было вызвано тем, что европейская сторона увидела перспективы и динамику в выполнении Минских соглашений, как бы парадоксально это не звучало, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя решение ЕС о продлении санкций против РФ.

«При новом президенте Украины Владимире Зеленском выполнение договоренностей сдвинулось с мертвой точки, уже произошел обмен пленными, а также происходит отведение войск в определённых зонах соприкосновения конфликтующих сторон.

Иной сценарий мог бы быть в том случае если бы Киев отказался выполнять подписанные соглашения после встречи в нормандском формате. Европейцы, поняв бесперспективность решения проблемы, могли устраниться от поддержки Украины и со времени стали бы налаживать отношения с Россией.

Эти предположения обоснованы заинтересованностью запада в экономическом сотрудничестве, потом что из-за санкций страдает не только Россия, но и европейские страны.

По оценкам ООН совокупные потери экономики Евросоюза, США и других стран, наложивших на Россию свои санкции, составили около $100 млрд и вдвое превысили потери самой России.

В свою очередь в ЕС, увидев движение в направлении реализации Минских соглашений, решили дождаться выполнение договоренностей и уже, сохранив лицо начать налаживать отношения с Россией в том числе, путем отмены санкций в перспективе.

Для экономики России фактор продления санкций не является разрушительным, скорее сдерживающим. Экономика уже адаптировалась к ним, главные негативные последствия уже заложены в новую структуру.

Однако, если бы санкций не было бы, возможно, рост экономики России был бы динамичнее, за счет западного финансирования, технологий, а также инвестиций», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейского совета Шарль Мишель после окончания саммита ЕС официально подтвердил продление Евросоюзом экономических санкций против России.

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