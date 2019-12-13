Минск, , 14:12 — REGNUM «Поставлена задача в течение трех лет выработать программу и строить подобные дома для учителей, врачей, работников социальной сферы и культуры там, где это больше всего необходимо. Когда молодой человек получает такую квартиру, никогда он ее не бросит и не поедет в дальние края», — заявил сегодня, 13 декабря, Александр Лукашенко, посещая минский Белорусский государственный медицинский университет.

Он также высказался о цене решения жилищного вопроса: «Я не буду называть цену — это мизер».

«Конечно, наиболее привлекательны места в столице и областных городах. Но и в регионах необходимо всячески поддерживать молодых специалистов. Каждый четвертый из них (24,5%) сегодня нуждается в жилье. Министерству здравоохранения и местным органам власти нужно обратить особое внимание на модернизацию имеющихся общежитий, в том числе семейного типа, строить новое современное жилье. Недопустимо селить молодых специалистов в ветхие дома и квартиры», — сказал Лукашенко.

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«Мы вроде нащупали тот путь, по которому можно идти. Это чудесные дома, особенно для молодых людей с высшим образованием, там можно жить и до 40 лет», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Сообщается, что он убежден в правильности решения проблемы удержания кадров на местах именно через решение жилищного вопроса.

«Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и построить такие дома, — потребовал Лукашенко. — Это для нас почти ничего не стоит».