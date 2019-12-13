Москва, , 14:03 — REGNUM Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 0,25% п.п. совпало с прогнозом консенсуса аналитиков. Причиной такого решения стало замедление темпов годовой инфляции в ноябре до 3,5%, а также стабильные цены на нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Рост инфляции и девальвация рубля сейчас не угрожают российской экономике, однако, темпы экономического роста остаются достаточно медленными, что требует стимулирующей денежно-кредитной политики.

Стоит напомнить, что это снижение ключевой ставки уже четвёртое по счёту в 2019 году. Если инфляция в первые два месяца 2020 года продолжит замедляться и даже выйдет на уровень ниже 3%, то в феврале, на первом заседании совета директоров ЦБ РФ в 2020 году, можно будет увидеть очередное снижение ключевой ставки, возможно, ещё на 0,25 п. п. до 6%.

После чего, вероятно, Банк России возьмёт тайм-аут в снижении ставок и будет оценивать влияние смягчающей монетарной политики на среднесрочные макроэкономические показатели. Но если инфляция начнёт повышаться и выйдет в начале года за рамки 3,7−3,8%, то снижения процентной ставки может и не произойти.

Как видно, фактор повышения НДС и роста акцизов и тарифов на ЖКХ в начале года уже полностью учтён рынком и не оказывает сильного влияния на макроэкономику.

Однако достаточно тревожным фактором является падение реальных доходов населения и слабый потребительский спрос, который отчасти ограничил рост инфляции в 2019 году.

Внешние факторы для России сейчас тоже благоприятны: санкционное давление в текущем году несколько ослабло по сравнению с 2018 годом.

После объявления о решении ЦБ РФ доллар продолжает рекордно дешеветь по отношению к рублю, опустившись ниже 63 руб., но это, видимо, связано с внешними позитивными факторами больше, чем с внутренними.

До конца 2019 года ожидается, что доллар покажет колебания в диапазонах в 62,8−64 руб., а евро проторгуется в диапазоне 69−71 руб.», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2019 года Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,25% п. п., до 6,25% годовых.

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