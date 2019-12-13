Москва, , 14:00 — REGNUM Центробанк по итогам заседания совета директоров пересмотрел прогноз по инфляции в 2019 году — она будет колебаться в районе 3%, а в начале 2020 года опустится еще ниже, сообщает пресс-служба ЦБ 13 декабря.

Так, отмечают в ЦБ, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. В частности, темп прироста потребительских цен к декабрю снизился до 3,4%, а также снизилась и годовая базовая инфляция — до 3,5%.

«По итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в интервале 2,9−3,2%», — отмечают в пресс-службе ЦБ.

Регулятор отмечает, что в ноябре инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, но при этом оставаясь на повышенном уровне. Впрочем, замедление годовой инфляции создаст возможности и для снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса в будущем.

При этом, отмечают в Центробанке, годовая инфляция по итогам 2020 года приблизится к целевому значению (4%) и составит 3,5−4%.

«При этом годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета», — отмечают в пресс-службе ЦБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в ноябре Центробанк ожидал, что по итогам года инфляция будет колебаться в пределах 3,2−3,7%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не отрицала, что по объективных причинам регулятор может пересмотреть прогноз по показателю.

В то же время Минэкономразвития и Минфин уже тогда сошлись во мнении, что инфляция на конец 2019 года замедлится до 3−3,5%, а в начале 2020 года может оказаться на уровне 2,5−3%. О рисках замедления инфляции до 3% также предупреждал президент РФ Владимир Путин.

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