Пекин, , 13:56 — REGNUM Китай играет всё большую роль в экономической сфере республик Южного Кавказа, одним из инструментов продвижения интересов Пекина служит инициатива «Пояс и путь», отметил в своем комментарии в пятницу, 13 декабря, эксперт Российского института стратегических исследований Константин Тасиц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РИСИ.

После её провозглашения этой инициативы республики Закавказья активизировали сотрудничество с Пекином, углубляются культурные и научно-образовательные контакты, Китай использует гуманитарное взаимодействие с ними для улучшения своего имиджа среди населения и формирования в экспертной среде лояльного отношения к своим инициативам, полагает эксперт.

В последние несколько лет КНР вошла в число ведущих торговых партнёров Азербайджана, Армении и Грузии, при этом китайский импорт в несколько раз превышает экспорт стран Закавказья в Китай, поскольку Пекин интересуют прежде всего полезные ископаемые региона в качестве сырья для промышленности, рынок же Южного Кавказа нужен ему для сбыта продукции машиностроения и потребительских товаров, отметил Тасиц.

Республики Закавказья — удобный плацдарм для выхода Китая на крупные рынки третьих стран, ведь Грузия имеет преференциальные торговые режимы с Европой, Турцией, Россией и странами СНГ, а Армения является членом Евразийского экономического союза и создаёт свободную экономическую зону на совместной границе с Ираном в Мегри, считает эксперт.

Перспективы усиления интереса Китая к Закавказью будут зависеть от прогресса в улучшении транспортной инфраструктуры в регионе, от эффективности работы по упразднению торговых барьеров, а также от сохранения военно-политической стабильности в регионе, добавил Тасиц.