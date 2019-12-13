Аддис-Абеба, , 13:47 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) готов предоставить Эфиопии кредит в размере 2,9 миллиардов долларов США, если он будет одобрен советом директоров организации. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на пресс-релиз МВФ от 11 декабря.

По информации журналистов телерадиокомпании, предварительное соглашение по кредиту было достигнуто группой сотрудников фонда и правительством Эфиопии.

Эйоб Толина, министр финансов Эфиопии, заявил журналистам, что данная программа МВФ является «огромным знаком одобрения» реализации повестки дня премьер-министра Абия Ахмеда.

«Это отличные новости. Они хотят поддержать нашу политическую реформу», — сказал Толин.

По информации журналистов, коллектив сотрудников МВФ, возглавляемый Сонали Джайн-Чандрой, посещал Аддис-Абебу с 29 октября по 8 ноября 2019 года, где провел обсуждения с правительством страны.

По итогам переговоров Джайн-Чандра заявила, что «правительство Эфиопии и сотрудники МВФ достигли предварительного соглашения, которое будет реализовано при условии одобрения Исполнительным советом Фонда».