Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Невский народный банк» («Невский банк») из-за полной утраты собственных средств, которые были похищены неизвестными.

Как сообщила пресс-служба Банка России, решение об отзыве лицензии было принято в пятницу 13 декабря. В качестве обоснования, ЦБ указал две причины: во-первых, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов и во-вторых, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Несмотря на то, что к банку на протяжении 12 месяцев неоднократно применялись различные меры воздействия, разрешить сложившуюся ситуацию не удалось.

В ходе проверки ЦБ РФ выяснил, что похищение 3 млрд рублей произошло в первой декаде декабря. Неизвестные злоумышленники похитили всю наличность и ценные бумаги.

«Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств (капитала)», — говорится в сообщении регулятора.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а в «Невском банке» назначена временная администрация Банка России, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Также ЦБ РФ предупредил вкладчиков, что хотя «Невский банк» является участником системы страхования вкладов, и суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако сумма будет не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Отметим, «Невский Банк» существует на финансовом рынке с 1990 года. В октябре 2004 года оказался одним из первых в Санкт-Петербурге, кто был включен в систему страхования вкладов.

Банк является членом международной платежной системы SWIFT, Московской межбанковской валютной биржи, членом Ассоциации банков Северо-Запада, участником программы предоставления поручительств («Фонд содействия кредитованию малого бизнеса»), а также косвенным участником Платежной системы «Мир» и аффилированным членом Mastercard Worldwide.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ отобрал лицензию у Невского народного банка