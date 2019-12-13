Воронеж, , 13:33 — REGNUM Распоряжение о подготовке изменений Правил землепользования и застройки в части отнесения бывшей площадки Воронежского экскаваторного завода им. Коминтерна к зоне комплексного и устойчивого развития промышленных и коммунальных предприятий подписал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Как сообщает «Абирег» со ссылкой на текст документа, распоряжением главы города управлению главного архитектора поручено подготовить проект изменений Правил землепользования и застройки в части установления территориальной зоны комплексного и устойчивого развития территорий промышленных и коммунальных предприятий. В эту зону будут включены земли в границах площадки бывшего экскаваторного завода им. Коминтерна — территория, ограниченная Московским проспектом и улицами Солнечная и Электросигнальная. Проект должен быть подготовлен в течение трёх месяцев.

Экскаваторный завод имени Коминтерна занимал существенную площадь — более 45 га — в Коминтерновском районе Воронежа, близко к центральной части Воронежа. СЗавод был основан в 1915 году, именно здесь в 1941 году началось серийное производство реактивных установок БМ-13 — легендарных «Катюш». Однако в 2000-х годах предприятие начало испытывать сложности с заказами и впоследствии обанкротилось. После этого территория завода была раздроблена на десятки участков, которые оказались в частной собственности. В 2014 году обсуждалась возможность создания на этой площадке «Кластера творческих индустрий», однако идея реализована не была.

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