Москва, , 13:29 — REGNUM Депутаты Госдумы готовы отрабатывать с застройщиками сложности, с которыми они сталкиваются в процессе перехода на счета эскроу и, возможно, продумает послабления для некоторых компаний. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Введены счета эскроу, контроль за застройщиком. Это, конечно, осложняет работу застройщика, и мы эти проблемы также будем обсуждать вместе с участниками строительного рынка и вместе с теми же застройщиками в будущем для того, чтобы отрабатывать эти вопросы в плане правоприменения. Но вместе с тем хотелось бы подчеркнуть еще раз, что для нас крайне важно защита дольщиков — участников долевого строительства», — заявил Володин.

Как отметил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы, переход на стройку по проектному режиму с использованием счетов эскроу, вводит дополнительный контроль за застройщиками. Но при этом нововведение также устанавливает новую систему, по которой раньше никто не работал и которая многих не устраивает, отметил Володин.

Сегодня некоторые застройщики могут не переходить на стройку по счетам эскроу, если они соответствуют критериями правительства, связанных со степенью готовности дома и количеством заключенных договоров. Чтобы некоторые стройки не заморозились во время перехода на новую систему финансирования, некоторым застройщикам разрешено строить «по старым правилам», отмечает постановление правительства.

«Через вот это постановление правительство отсекает большое количество региональных компаний, и, соответственно, эту планку могут взять порядка пяти, может быть, шести московских компаний. А так как московские компании не пойдут в регионы, где невысокий уровень рентабельности, а стоимость квадратного метра ниже, чем в Москве, из этого возникла большая проблема», — подчеркнул Володин.

Он предложил рассмотреть вопрос расширения списка застройщиков, которые смогут не переходить на работу по счетам эскроу.

«Может быть, нам как раз с этой точки зрения посмотреть и обсудить эту планку, потому что в регионах всегда есть две-три компании, которые могут достроить по старым критериям», — считает Володин.

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