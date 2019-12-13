Москва, , 13:20 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 2,6 тыс. новых мусоровозов, что на 93% больше, чем было реализовано за аналогичный период прошлого года. Об этом 13 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По мнению аналитиков агентства, такой динамичный рост обусловлен стартовавшей в ряде регионов мусорной реформой. При этом 75% от всех продаж приходится на машины трех компаний.

Первое место по продажам мусоровозов в РФ занимает отечественный бренд «КАМАЗ». За январь-сентябрь было приобретено 1110 мусоровозов данной марки. Вторую строчку в этом рейтинге занимает бренд «МАЗ». За отчётный период было продано 530 новых мусоровозов белорусской марки. На третьем месте российский бренд «ГАЗ» — 300 единиц проданных мусоровозов.

Что касается иностранных марок, то лидерами по продажам в стране среди них являются мусоровозы брендов MAN (160 ед.), Scania (130 ед.) и Isuzu (120 ед.).

Напомним, на начало июля текущего года в РФ насчитывалось около 29 тыс. мусоровозов. При этом 78% от общего числа мусоровозов приходятся на машины российских марок (22,5 ед.). Мусоровозов иностранных брендов в России соответственно 22% (6,5 ед.).

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