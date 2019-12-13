Симферополь, , 13:07 — REGNUM Объём товарооборота между Крымом и Абхазией планируется увеличивать. Об этом 13 декабря на встрече с руководством Крыма заявил первый вице-премьер Республики Абхазия Даур Аршба.

«Наши отношения с момента подписания соглашения о сотрудничестве приобрели более устойчивый и динамичный характер. Объёмы, конечно, пока небольшие. Но у нас есть желание их наращивать», — отметил Аршба.

Как сообщало ИА REGNUM, Абхазия поставляет в Крым стройматериалы и продукты питания, которых нет в достаточном количестве на территории российского полуострова. Товарооборот между двумя республиками превысил 400 тысяч долларов.

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