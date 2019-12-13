Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Рост внешнеторгового оборота Грузии по итогам одиннадцати месяцев 2019 года составил $11,5 млрд, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 1,4%. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии Сакстат (Грузстат).

По данным статистической отчётности, экспорт товаров и услуг из Грузии составил около $ 3,4 млрд, что на 11,7% выше, чем в прошлом году. В то же время импорт составил — $ 8,1 млрд, что ниже на 2,35 прошлогодних показателей.

Также в Грузстате сообщают, что отрицательное сальдо торгового баланса Грузии за 11 месяцев 2019 года составило 4,7 млрд или 41,2% от внешнеторгового оборота.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Грузии отметили, что на 11% вырос экспорт вина, продаваемого в Россию.