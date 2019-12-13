Сеул, , 13:15 — REGNUM Разрыв в доходах граждан КНДР и Южной Кореи продолжает расти. Об этом сообщает KBS со ссылкой на южнокорейскую Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году валовый национальный доход на душу населения Южной Кореи составил 36,79 млн вон (~$31 300), что в 26 раз больше, чем в КНДР (1,43 млн вон).

В 2016 году разница между Южной и Северной Кореями составляла 22 раза, в 2017 году — 23 раза. Общий показатель ВНД в Южной Корее составил 1,8 квдрлн вон (~$1,6 трлн), что в 53 раза выше показателя КНДР.

Отмечается, что в 1990 году Южная Корея опережала КНДР в 5,7 раза. В 2018 году темпы экономического роста КНДР составили — 4,1%, что является самым низким показателем с 1997 года. В прошлом году общий объём внешней торговли Северной Кореи составил 2,84 млрд, что также является самым низким показателем за последние 15 лет. Данное снижение объясняется санкциями ООН.

По сравнению с 2017 годом добыча угля в стране сократилась до 18,08 млн тонн, железной руды — до 3,28 млн тонн. Производство цемента также сократилось до 5,83 млн тонн, стали — до 810 тыс. тонн. Однако выработка электроэнергии увеличилась на 239 МВт, до 8150 МВт.

По состоянию на конец 2018 года население КНДР составило 25,13 млн человек, что в два раза меньше, чем в Южной Корее.