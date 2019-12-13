Москва, , 12:52 — REGNUM Широко растиражированные СМИ новости о заключении «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем могут оставить неприятное послевкусие, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, комментируя заявление Трампа о договорённостях по торговой сделке в КНР.

«Об этом пока не говорит ни Дональд Трамп, ни Си Цзиньпин, ни их ответственные переговорщики. По данным Politico, 13 декабря подпись под документом могут поставить торговый представитель США и посол Китая в этой стране, при этом эта информация еще требует подтверждения.

До недавних пор оставались неурегулированными разногласия в отношении величины закупки Китаем сельхозпродукции (в Пекине не соглашались с требованием довести этот объем до $50 млрд в год), а также отмены уже введенных пошлин (в Вашингтоне не горели желанием убирать этот инструмент давления).

В итоге важны детали. Действительно ли по этим вопросам удалось найти точки соприкосновения или в этом подвижки будут носить скорее символический характер?

Действительно ли готов текст или же, в отличие от середины октября, когда были достигнуты договоренности на словах, будет подписана некая декларация о намерениях и будут подтверждены слова источников канала CNBC о том, что сам текст будет готов в феврале для согласования финальных деталей? При том, что ко «второй фазе» стороны перейдут лишь после выборов президента в США.

Так или иначе, достигнутые сейчас договоренности будут сильно отличаться от того, что предполагалось заключить на форуме АТЭС в столице Чили. Прошло полтора месяца, и вместо совместного рукопожатия Трампа и Си Цзиньпина после подписания «первой фазы» под щелчки фотокамер совершенно другие лица и декорации при том, что рынок уже, вероятно, мог забежать далеко вперед, настраиваясь на хеппи-энд.

Хеппи-энд — это не только отсутствие повышения пошлин 15 декабря на китайские товары объемом $156 млрд, но и в высокой степени это еще и полная отмена ранее введенных пошлин на товары объемом $112 млрд (что прорабатывалось в ноябре, согласно источникам Financial Times).

Другой исход может добавить негатива к продажам, которые могут и так случиться по факту сбывшихся ожиданий. Настораживает и агрессивное увеличение ФРС лимитов на операциях по предоставлению ликвидности. В декабре рынки получат $500 млрд, $150 млрд — 31 декабря! Подстраховка — на случай бури на финансовых рынках? Возможно.

Умеренное укрепление юаня против доллара и рост золота говорят о том, что на рынке остается скепсис, рынок долго ждал и хочет получить достойную компенсацию. Готовы ли это дать политики США и Китая?

Российский финансовый рынок также может оказаться чувствительным к реакции мировых рынков на подтверждение/опровержение подписания и характера «первой фазы» торгового соглашения.

Это крайне важно в контексте решения заседания Банка России 13 декабря, которое предопределит интерес и лимиты зарубежных инвесторов к российским активам на 2020 год. В 2019 году приток капитала стал ключевой причиной укрепления рубля и «ралли» на рынке гособлигаций», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось «очень близко» подойти к тому, чтобы заключить торговую сделку с Китаем.

Читайте также: На переговорах США и Китая достигнуты договорённости по торговой сделке