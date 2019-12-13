Краснодар, 13 декабря 2019, 12:50 — REGNUM Кредитный рейтинг Краснодарского края увеличен до уровня A+(RU) с позитивным прогнозом, сообщила 13 декабря пресс-служба краевой администрации.
«Кредитный рейтинг поддерживается стабильными бюджетными показателями и низким риском рефинансирования долга в долгосрочной перспективе. Прогноз обусловлен ожиданиями дальнейшей реализации мер по сокращению долга», — сообщается в официальном заявлении аналитического кредитного рейтингового агентства.
В администрации региона данный показатель связали с ростом налоговых поступлений в бюджет региона и снижением долговой нагрузки. По данным, которые привёл вице-губернатор Игорь Галась, собственные доходы консолидированного бюджета Краснодарского края превысили 300 млрд рублей. В 2019 году регион погасил около 40 млрд рублей госдолга.