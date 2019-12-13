Москва, , 12:46 — REGNUM Госдума может принять закон о поддержке виноградарства и виноделия в РФ до конца 2019 года. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Мы планируем рассмотреть 18 декабря законопроект о виноградарстве и виноделии, в завершающий день работы сессии. А затем, после перерыва, если только не будет большого количества поправок внесено в законопроект и он будет готов для рассмотрения в третьем чтении, возможно, рассмотрим его в самые последние часы работы парламента в этом году», — заявил Володин.

Речь идёт о законопроекте, который вводит меры господдержки отрасли виноградарства и виноделия в РФ и ставит своей целью развитие отрасли в стране.

«Этот законопроект нерядовой. Законопроект о виноградарстве и виноделии фактически создаёт отрасль, которая у нас в 85 году прошлого века прекратила свое существование», — отметил Володин.

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