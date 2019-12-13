Краснодар, , 12:42 — REGNUM 1,7 млн гектаров засеяно озимыми культурами под урожай 2020 года в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона 13 декабря.

«Всего этой осенью под урожай 2020 года на Кубани засеяно 1,7 млн гектаров озимых, 1,5 млн из них — пшеница. Как и в прошлые годы, при севе использовались семена кубанской селекции. Поэтому мы рассчитываем на высокий и качественный урожай», — прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По последним данным, состояние озимых хорошее, они находятся на постоянном мониторинге хозяйств, уточнил губернатор.

Параллельно ведётся подготовка к весенней посевной — хозяйства приобретают семена, удобрения. На данный момент обеспеченность аграриев семенами ранних яровых зерновых культур под весенний сев 2020 года превысила 90%, сообщил Кондратьев.

Краснодарский края традиционно входит в лидеры по объёму урожая зерновых и зернобобовых — в 2019 году он превысил показатель в 14,5 млн тонн.