Москва, , 12:42 — REGNUM

За долгую историю советского и современного периода Россия, по сути, всегда была под санкциями. Западу нелегко считаться с интересами с одной из сильнейших мировых держав, но мягкой и податливой, как это было еще лет 20−25 назад, Россия никогда уже будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя решение ЕС о продлении санкций против РФ. «После пятилетки санкционных взаимоотношений между ЕС и Россией сегодня продление санкций воспринимается как формальность, административный протокольный инструмент.

Мир давно вошел в затяжной период протекционизма и торговых войн, санкции — весомый инструмент усилить конкурентные преимущества, ограничить рыночные позиции на международной арене конкурента.

Не случайно ЕС давит на самые конкурентоспособные отрасли России: финансовый, энергетический и оборонный сектора. На Западе заморожены счета многих российских граждан.

Периодически озвучивается цифра в $1 трлн — такая солидная сумма, принадлежащая гражданам и бизнесу, осела в офшорах и на счетах зарубежных банков. Пора бы поскорее ее перевести обратно в Россию.

Сегодня рынки сбыта для многих компаний Западной Европы в РФ потеряны. Особенно пострадали производители сельскохозяйственной отрасли, а Россия уверенно вошла в топ-10 самых влиятельных и успешных сельхоздержав мира. Но взаимные потери всё равно велики, они намного выше оценки ООН — $3,2 млрд в год», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальное подтверждение о продлении Евросоюзом экономических санкций против России высказал глава Европейского совета Шарль Мишель после окончания саммита ЕС.

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