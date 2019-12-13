Симферополь, 13 декабря 2019, 12:40 — REGNUM Абхазия поставляет в Крым стройматериалы и продукты питания. Об этом 13 декабря на встречи с руководством кавказской республики сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он также отметил рост продуктовых поставок на полуостров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южном таможенном управлении РФ сообщили о том, что внешний товарооборот Крыма за первые полгода 2019 года составил 70,5 млн долларов.
Об этом: Внешний товарооборот Крыма превысил отметку в 70 млн долларов