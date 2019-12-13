Симферополь, , 12:40 — REGNUM Абхазия поставляет в Крым стройматериалы и продукты питания. Об этом 13 декабря на встречи с руководством кавказской республики сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Имеем возможность поставлять строительные материалы из Абхазии. В Крыму нет ни щебня, ни песка необходимого количества и качества, который пригоден для строительства и выполнения ремонтных работ. Мы первые почти 45 тысяч тонн уже завезли из Абхазии. Надеемся, что эта динамика будет продолжена», — сказал Аксёнов.

Он также отметил рост продуктовых поставок на полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южном таможенном управлении РФ сообщили о том, что внешний товарооборот Крыма за первые полгода 2019 года составил 70,5 млн долларов.

Об этом: Внешний товарооборот Крыма превысил отметку в 70 млн долларов