Мурманск, , 12:36 — REGNUM В ноябре Мурманский морской рыбный порт принял 48 рыбопромысловых судов, перевалив почти 30 тысяч тонн рыбы. Это на 79% выше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

Больше всего рыбы доставил в порт супертраулер «Капитан Горбачев», принадлежащий Архангельскому траловому флоту. Он привёз в Мурманск 3016 тонн сельди, выловленной в северо-восточной Атлантике.

«А вот декабрь пока не особо радует докеров. С начала месяца порт перевалил 6879 тонн рыбы. Виной тому и шторма в Баренцевом море, и то, что многие компании уже исчерпали свою квоту», — отметили в порту.

Всего с начала года в рыбном порту общий грузооборот составил 245 тысяч тонн, что на 63,9 тонн меньше, чем в прошлом году.