Москва, , 12:29 — REGNUM Если гражданин РФ является неплательщиком по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД, то покинуть страну у него не получится, неприятно, но факт. Данное увеличение количества граждан до 25 млн связано с тем, что к старым не плательщикам прибавляются новые, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя рост невыездных россиян-должников.

«Большинство граждан — это неплательщики кредитов. Число заёмщиков увеличивается, а доходы населения падают. Необходимо помнить, что запрет на выезд из страны может применяться, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей.

Долги по кредитам, налогам и алиментам более двух месяцев, могут закрыть выезд из-за 10 тыс. рублей.

Постановление о временном ограничении на выезд выносят на полгода и могут многократно обновлять до погашения долга.

Чтобы не пополнять ряды невыездных граждан, всегда нужно вовремя оплачивать счета за услуги ЖКХ, долги, штрафы, алименты и т. д., а в случае не согласия можно обжаловать их в суде», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). около 25 млн жителей России потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.

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