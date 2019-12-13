Москва, 13 декабря 2019, 12:29 — REGNUM Если гражданин РФ является неплательщиком по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД, то покинуть страну у него не получится, неприятно, но факт. Данное увеличение количества граждан до 25 млн связано с тем, что к старым не плательщикам прибавляются новые, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя рост невыездных россиян-должников.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). около 25 млн жителей России потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
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