Рига, , 12:20 — REGNUM Служба госдоходов (СГД) Латвии объявила, что в начале декабря общая налоговая задолженность, включая задержанные и отложенные платежи, составляла 869,367 млн евро, что на 1,9% меньше, чем в начале ноября текущего года. Об этом сообщает портал LSM.

По данным ведомства, 467,007 млн евро из этой суммы долг перед основным бюджетом, 273,209 млн евро — задолженность перед бюджетами самоуправлений. Совокупные долги перед социальным бюджетом составляет 129,152 млн евро.

Отмечается, что на 61,4% от всего долга, речь о 533,99 млн евро, СГД начисляет пени.