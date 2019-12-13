Москва, , 12:20 — REGNUM Россия уникальная страна. Как известно, долги отдают только трусы, а у нас в стране каждый шестой не трус, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя рост невыездных россиян-должников.

«То есть, деньги на заграничный отдых у людей есть, а вот чтобы заплатить по алиментам или кредитам — нет. Впрочем, особо ушлые дамы и господа освоили выезд заграницу через Белоруссию, с Минском границы нет. А выезд в третьи страны свободен.

Разговоры о подавляющей бедности среди российских граждан, которые якобы из-за этого не платят по кредитам, являются пустыми. Россия — шестая экономика мира.

А главное — «серые» зарплаты в стране превышают 13 трлн рублей. Финансовая дисциплина у граждан хромает. И власти с помощью запрета на выезд заграницу хоть как-то пытаются контролировать ситуацию», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, количество ставших потенциально невыездными из-за долгов граждан РФ увеличилось примерно до 24−25 млн человек, среди них неплательщики по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД.

Читайте также: Эксперты назвали число граждан РФ, рискующих стать невыездными