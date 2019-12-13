Краснодар, , 12:15 — REGNUM 541,9 тыс. тонн составили запасы риса-сырца на Кубани на начало декабря, это самый высокий показатель запасов за последние четыре года. Так, по данным на декабрь 2018 года этот же показатель составлял 494,7 тыс. тонн.

Как пишет «Коммерсант-Краснодар», в НП «Южный рисовый союз» не исключают, что российские рисоводы могут занять сегмент рынка, который ранее принадлежал аграриям из Казахстана: в 2019 году урожай белого зерна в Казахстане оказался на уровне прошлого года, однако выход крупы снизился на 5−7%.

«При этом спрос со стороны Средней Азии растет. Данные факторы создают благоприятные условия для формирования конкурентной рыночной цены для отечественных компаний и наращивания экспорта российского риса», — цитирует издание исполнительного директора Южного рисового союза Михаила Радченко.

Добавим также, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года «Южный рисовый союз» сообщал о существенном снижении запасов риса-сырца на Кубани.