Тбилиси, , 12:08 — REGNUM Шесть Гидроэлектростанций (ГЭС) различной мощности было запущено в Грузии в течение текущего года. Об этом 13 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

По данным ведомства, в общей сложности были введены в эксплуатацию четыре малых ГЭС, мощность которых не превышает 5 мегаватт, и две средних: на 20 и 30 мегаватт.

Также, как сообщили журналистам в ведомстве, до конца года планируется запустить еще четыре малых станции, общая мощность которых менее 8 мегаватт.

Стоит отметить, что данные 2019 года гораздо выше, чем 2018 году. Тогда ввели в стране в эксплуатацию 5 ГЭС. В минэкономики объясняют это большим количеством протестов на местах строительства гидроэлектростанций. Местное население считает, что они вредят окружающей среде.