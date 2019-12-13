Москва, , 12:05 — REGNUM На сегодняшний день остро встал вопрос о невыезде граждан РФ за рубеж в связи с наличием у них задолженности, и данные службы судебных приставов красноречиво свидетельствуют об этом. Количество таких лиц возрастает значительными темпами, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Наталья Свечникова, комментируя рост невыездных россиян-должников.

«Официально указывается, что с начала года до 1 млн человек добавлены в круг таких лиц, которые не могут выехать из-за долгов, установленных в соответствующем порядке.

Также по официальным данным, если говорить о количественных показателях, то лица, которые не могут пересечь границу из России за рубеж по этой причине, составляют 4 млн.

Изучение объема задолженности позволяет говорить о её огромных масштабах, общая сумма долгов граждан, которые обязаны их погасить, составляет 1,47 трлн рублей.

Если применить территориальный критерий оценки, то показательно, что самая низкая цифра объема долгов граждан, выезд которых по этой причине запрещен, характерна для Уральского региона. Такие федеральные округа, как Южный, Приволжский и, безусловно, Центральный, являются лидерами по увеличению числа граждан-должников.

Важно понимать, что запрет на выезд создаёт давление на должников, однако касается лишь небольшой части тех, кто не погасил задолженности. Представляется, что необходимо активизировать усилия по снижению, прежде всего, такого показателя, как закредитованность граждан.

Минэкономразвития предпринимает меры, которые позволят снизить долговую нагрузку граждан и смогут способствовать сокращению количества закредитованных лиц. Однако число тех, кто не сможет пересечь границу по причине наличия долга, в ближайший период будет расти», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число потенциально невыездных граждан-должников возросло до 25 млн человек.

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