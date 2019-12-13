Кишинёв, , 11:58 — REGNUM Молдавия получила согласие Украины на экстренные поставки газа и электричества в случае, если все другие сценарии и схемы поставок не сработают. Об этом заявил по итогам визита в Киев молдавский премьер-министр Ион Кику, передает ИА REGNUM.

Кику подчеркнул, что речь идет о запасном сценарии, но он надеется, что до этого не дойдет, и Украина и Россия договорятся о транзите газа, а Молдавия будет получать газ по привычному маршруту. В Киеве он также обсудил возможности реверсных поставок газа, которые также могут быть задействованы в случае необходимости.

Напомним, ситуация с поставкой газа в Молдавию и ПМР остается неопределенной из-за противоречий по поводу транзита российского газа через территорию Украины. Сейчас Молдавия получает по этому маршруту 100% потребляемого ею газа.