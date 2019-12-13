Алма-Ата, Казахстан, , 11:54 — REGNUM Общий объем бюджета Алма-Аты в 2020 году составит 738 млрд тенге ($1,92 млрд), в том числе 280 млрд тенге ($727 млн) — социальная составляющая. Об этом 13 декабря заявил руководитель управления стратегии и бюджета Алма-Аты Нуртас Каиров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в 2020 году на образование планируется направить 172 млрд тенге ($447 млн), на здравоохранение — 77 млрд тенге ($200 млн), на соцзащиту и население города — 26 млрд тенге ($67,5 млн), на повышение мобильности населения — 121,5 млрд тенге ($316 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что доходы государственного бюджета Казахстана по итогам января-ноября 2019 года составили 8,514 трлн тенге ($22,13 млрд).

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