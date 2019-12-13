Москва, , 12:34 — REGNUM Единый туристический портал о регионах Северного Кавказа запустят в тестовом режиме в конце текущего года. Он будет содержать информацию о наиболее популярных туристских маршрутах в округе, сообщил на пресс-конференции в Москве министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

«В 2019 году у нас активно шла работа по линии фонда «Посети Кавказ» — создание туристских информационных центров в регионах и единого портала, который начнет работать в тестовом режиме в конце декабря», — цитирует Чеботарева ТАСС.

По его словам министра, в настоящее время паспортизирован 21 туристский маршрут, все они будут представлены на новом портале. Его посетители смогут составить себе наиболее удобный маршрут по регионам СКФО, посмотреть места отдыха, питания, проживания и т. д.