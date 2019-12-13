Сеул, , 11:28 — REGNUM Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) получила заказ на строительство полупогружной плавучей нефтяной установки от американской энергетической компании Chevron. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость контракта составила 234,8 млрд вон (~$200 млн).

Известно, что после завершения строительства полупогружная плавучая нефтяная установка, добывающая около 75 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, будет установлена в Мексиканском заливе.

Отметим, что американская компания Chevron сотрудничает с DSME с 1985 года. До настоящего времени южнокорейская компания выполнила заказы американской компании по 14 проектам общей стоимостью 16 трлн вон (~$13,47 млрд).

В этом году компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила заказы на строительство 30 судов (десять газовозов, десять нефтяных танкеров, пять контейнеровозов, пять подводных лодок) и одной установки по добычи нефти на общую сумму $5,95 млрд, что является 71% от запланированной прибыли в этом году.