Кампала, , 11:31 — REGNUM Угандийский дистрибьютор электроэнергии корпорация «Umeme» получила синдицированный кредит в размере 70 миллионов долларов США для финансирования модернизации инфраструктуры и расширения сети. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, кредит был согласован с подразделением Всемирного банка «Международной финансовой корпорацией» (IFC), южноафриканским банком Standard Bank и голландским банком развития FMO.

Представители корпорации сообщили, что инвестиции будут осуществлены в течение трех лет и будут использованы на модернизацию участков распределительной сети, расширение сетевых подключений и повышение надежности поставок.

«Это финансирование позволит нам мобилизовать и задействовать долгосрочные капитальные затраты, срочно необходимые для выхода на новые мощности вырабатываемой энергии», — говорится в сообщении Umeme.

По информации журналистов, в прошлом году представители Umemе заявили, что планируют потратить 1,2 миллиардов долларов США в течение семи лет на реконструкцию и расширение сети, включая расширение линий и строительство новых подстанций.

Напомним, национальная система энергоснабжения Уганды в настоящее время охватывает только 26% жителей от 44-миллионного населения страны. Ожидается, что со вводом в эксплуатацию финансируемой Китаем Карумской ГЭС общая выработка электроэнергии в Уганде составит около 2000 МВт.

По предварительным планам, Карумская гидроэлектростанция на реке Нил мощностью 600 мегаватт (МВт) будет введена в эксплуатацию к февралю 2020 года. Еще одна гидроэлектростанция на Ниле, также финансируемая Пекином, ГЭС Исимба мощностью 183 МВт, была введена в эксплуатацию в начале 2019 года.