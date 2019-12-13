Москва, , 11:10 — REGNUM Пакет законопроектов, разрешающих банкам, проходящим процедуру санации, работать с вкладами госкорпораций, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Речь идет о послаблении для банков, которые сегодня проходят процедуру санации — оздоровления — по решению Центробанка РФ. В частности, теперь они могут получить право работать с вкладами некоторых госкорпораций, а также выдавать гарантии по уплате налоговых платежей. Решение о том, что санируемый банк может выполнять такие действия в ходе процедуры санации будет принимать совет директоров Центробанка.

Так, если закон будет принят, банки под санацией смогут работать с федеральными и муниципальными унитарными предприятиями (ГУП и МУП), а также с компаниями, которые имеют стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса РФ. В список компаний входит, например, «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос». Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) также сможет открывать счета в банках, находящихся под санацией.

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