Грозный, , 12:33 — REGNUM Завод по производству тепло-, звуко‑ и противопожарных изоляционных плит, стеновых и кровельных слоистых панелей планирует построить инвестор в Наурском районе Чечни. Предприятие будет иметь проектную мощность 80 тыс. тонн минеральной базальтовой ваты и до 1,5 тыс. кв. м слоистых панелей, сообщили ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе министерства промышленности и энергетики республики.

«Реализация проекта обеспечит производство конкурентоспособной продукции, позволит удовлетворить потребительский спрос на высококачественный теплоизоляционный материал, а также укрепит позиции компании на рынке», — отметили в ведомстве.

Инвестор намерен поставлять продукцию как в регионы Северо-Кавказского федерального округа, так и в страны ближнего зарубежья. Ожидается, что реализация проекта обеспечит поступление налоговых платежей в бюджеты разных уровней и создаст около 160 рабочих мест.

Читайте также: Российско-индийский завод по выпуску медицинских изделий открыли в Чечне