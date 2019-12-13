Москва, , 11:08 — REGNUM В Москве в настоящее время строится 143 дома по программе реновации жилья, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, проектируются 65 домов площадью 1,4 млн кв. метров.

С начала старта программы реновации в Москве построено 49 жилых домов, заселено 44 дома.

Как сообщало ИА REGNUM, из старых пятиэтажек в новые дома переселены около 12,2 тыс. москвичей. Запланирован переезд ещё около 5 тыс. граждан.

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