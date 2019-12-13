Москва, , 11:02 — REGNUM Законопроект о правилах продажи акций банков, находящихся под санацией, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

В частности, если закон будет принят, Центробанк может получить право продавать акции банков, в отношении которых завершена процедура санации по частям. При этом регулятор сможет продавать такие акции как напрямую одному инвестору, так и на организованных торгах.

Форму торгов установит совет директоров ЦБ. Прежде, чем решить, каким именно способом будут проданы акции банка, ЦБ будет публиковать информацию о намерении продавать акции банка, чтобы потенциальные инвесторы заявили о своем желании приобрести их.

Регулятор также уточнит стартовую цену для акций банков — она будет рассчитана по методике ЦБ с учетом размера капитала банка.

Прежде чем определиться со способом продажи акций, ЦБ будет размещать на своем сайте информацию о приеме от потенциальных инвесторов сообщений о намерении принять участие в процедурах реализации.