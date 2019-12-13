Москва, , 11:01 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами — участниками СНГ для осуществления налогового администрирования, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Предусматривается обмен в автоматическом режиме между компетентными государственными органами государств — участников протокола информацией о доходах юридических лиц одного государства, полученных в другом государстве, о доходах физических лиц — граждан одного государства — участника протокола, полученных ими в другом государстве — участнике протокола, об отдельных видах имущества и его собственниках или владельцах.

Документ был подписан в Астане 2 ноября 2018 г.

Ратификация протокола будет способствовать предотвращению уклонения от уплаты налогов и сборов и дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества с государствами — участниками СНГ.