Якутск, , 11:08 — REGNUM Первые 3 из 10 туристических путёвок в регионы Дальнего Воска нашли своих обладателей. Их разыграли в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В результате розыгрыша Артём Гостенин увидит достопримечательности Бурятии, Алеся Портнова по путёвке посетит на Сахалин, Анастасия Иванова побывает в Приамурье.

Остальные семь путёвки найдут владельцев 13 и 14 декабря.

Чтобы получить бесплатные туры гости выставки участвовали в «Большом дальневосточном квесте», где необходимо ответить на 20 вопросов о Дальнем Востоке, набрав максимальное количество баллов.

«Победители набрали более 800 баллов и стали лучшими за первый день фестиваля — именно это принесло им победу и подарочную путёвку. В поездку можно отправиться вместе со спутником в 2020 году. Путешественников ожидает увлекательная программа и комфортное проживание», — пояснили в Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала декабря в столице РФ проходит масштабный фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве». Уже завершилась дальневосточная ярмарка, где регионы представили тонны продовольствия и сувенирной продукции.