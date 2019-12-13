Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Строителями Ленинградской области за 11 месяцев уходящего года введено в эксплуатацию 2,104 млн кв. метров жилья, из которых 823 тысячи кв. метров — объекты индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба областной администрации.

В настоящий момент строительство ведется на 642 площадках, предполагается, что общая площадь возводимого жилья — 9,17 млн кв. м. В планах у областных строителей — ввести до конца года около 2,5 млн кв. метров жилья.

«Эта цифра диктуется рынком, возможностями застройщиков и покупательной способностью населения. Кроме того, такой рост позволит нам в течение нескольких лет подтянуть отставание в социальной инфраструктуре и без надрывов обеспечить всем необходимым новые районы», — сказал Михаил Москвин.

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Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что в Ленобласти «второй Петербург строится», но проблемы с социальной инфраструктурой не решаются."Мы должны избежать строительства жилья, где отсутствует социальная инфраструктура, нет школ», — сказал вице-премьер.